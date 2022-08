Ogni anno il 9 Agosto si festeggia la Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni.

I popoli indigeni abitano quasi un quarto della superficie terrestre mondiale; sono unici per l'eredità e la pratica di culture e modi di relazionarsi a genti e ad ambienti. Essi hanno mantenuto caratteristiche sociali, culturali, economiche e politiche che sono distinte da quelle delle società dominanti in cui vivono. Nonostante le loro differenze culturali, i popoli indigeni di tutto il mondo condividono problemi comuni legati alla tutela dei loro diritti come popoli distinti.

I popoli indigeni hanno cercato per anni il riconoscimento delle loro identità, del loro modo di vivere e del loro diritto sulle terre d'origine e sulle loro risorse naturali, ma in tutta la storia i loro diritti sono sempre stati violati. Oggi i popoli indigeni sono probabilmente tra i gruppi più svantaggiati e vulnerabili del mondo

Quest'anno si vuole sottolineare il ruolo delle donne indigene nella conservazione e nella trasmissione della conoscenza tradizionale. Le donne indigene sono depositarie delle conoscenze in materia di sistemi culinari tradizionali e medicinali, valorizzano le loro lingue e culture, difendono l'ambiente e i diritti umani dei loro popoli.