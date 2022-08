Domenica 14 agosto, Borgo Crivellari (Riolo Terme)

Nell'ambito della programmazione della manifestazione: "In Mezzo Scorre il Fiume"

Alle 05.30 si parte dal campo sportivo di Borgo Rivola, in via Caduti di Crivellari n.9.

Per raggiungere Borgo Rivola da Riolo Terme si prende la strada provinciale verso Casola Valsenio. Dopo circa 6 km. sulla sinistra si trova l'indicazione per il campo sportivo, si imbocca via Caduti di Crivellari: dopo il ponticello si prosegue sulla destra fino a costeggiare il campo sportivo.

Attraverso un sentiero in circa 45 minuti di cammino si sale a Borgo Crivellari, un gioiello costruito dai minatori delle cave di gesso, nascosto all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Ci farà da guida Francesco Rivola, escursionista e conoscitore profondo del territorio e delle sue storie, scrittore e narratore.

Ispirandosi a questo luogo di cave di gesso il quartetto degli Armonici Cantori Solandri. proveniente dalla Val di Sole, si esibisce in un repertorio di canti di minatori, oltre che di montagna e di guerra. Compongono il quartetto Fausto Ceschi, Gianni Penasa, Danilo Bertolini, Roberto Dell'Eva.

Evento in collaborazione con Luciano Visani detto Muller, Francesco Rivola e il comune di Riolo Terme.

Domenica 14 agosto, Monghidoro, Piazza della Cisterna:

un incontro di voci fra Alpi e Appennini



Ore 6.00 Prosegue il Ferragosto di voci con un incontro fra tradizioni polifoniche: gli Armonici Cantori Solandri, depositari di un repertorio sacro e popolare raccolto negli anni in Trentino, incontrano la corale Scaricalasino di Monghidoro, con il suo repertorio prezioso di canti raccolti dalla tradizione emiliana, in particolare monghidorese, e da quella regionale italiana, in occasione della festa di Santa Maria Assunta.

Evento in collaborazione con gruppo e coro Scaricalasino di Monghidoro.

in collaborazione con Luciano Visani "Muller" e Comune di Riolo Terme.

Partecipazione gratuita. Ino e prenotazioni 3516812880

framusicaenatura@gmail.com

In Mezzo scorre il fiume fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.