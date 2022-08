Gli animali sono fortemente motivati a giocare per il piacere che provano

Il benessere animale è stato definito come uno "stato di completa salute mentale e fisica, nel quale l'animale è in armonia con l'ambiente che lo circonda". Si tratta di un passaggio in più rispetto all'idea che l'animale per stare bene debba semplicemente essere al sicuro e alimentato; l'assenza di minacce e la disponibilità di cibo non bastano, infatti, per renderlo felice. Gli animali provano stati d'animo con valenze positive e negative, dall'equilibrio di questi deriva lo stato di benessere.

Il gioco è un perfetto indicatore del benessere animale per due motivi:

è un qualcosa che l'animale si permette quando si sente bene, al sicuro nel suo ambiente, soddisfatto e senza dolori. L'animale che gioca prova piacere e questo ha un impatto positivo immediato nel lungo periodo l'animale giovane si allena e impara comportamenti che gli saranno utili da adulto

Per gli animali che vivono in branco la presenza del gioco indica un buon funzionamento del gruppo, contribuisce all'affermazione del legame tra gli individui. I comportamenti, come segnali acustici o comportamentali, espressi da un animale mentre gioca possono agire come stimoli per vivacizzare gli altri.

Il gioco è parte integrante di un allevamento responsabile. Permettere agli animali di muoversi in libertà e poter sperimentare relazioni giocose con i loro pari favorisce il loro benessere e li rende capaci di adattarsi agli stress.