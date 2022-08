Sfida all'ultimo indizio...

Quando: Lunedì 15 Agosto alle 16:00

Dove: via della Polveriera 2, Solaro

Cosa: il bosco come non lo avete mai vissuto, correndo, cercando, osservando, per una caccia all'indizio davvero all'avventura!

Costo: gratis

Necessaria prenotazione.

Maggiori informazioni nella locandina.