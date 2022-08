8 agosto - 30 settembre, Bar Centrale-Casola Valsenio

"MicroKosmos" Immagini dagli ecosistemi microbici presenti nelle grotte della Vena del Gesso

Dall'8 agosto al 30 settembre, presso il Bar Centrale di Casola Valsenio si terrà l'espoisizione fotografica "MicroKosmos" realizzata in collaborazione con Andrea Benassi.

Tra la molteplicità degli ecosistemi presenti sul pianeta, quelli legati agli spazi sotterranei e alle grotte sono ancora oggi tra i meno conosciuti e descritti. Le peculiarità di questi luoghi, in primo luogo l'assenza di luce solare e quindi di fotosintesi come fonte energetica, li rende spazi dove troviamo catene trofiche e strategie di sussistenza differenti e a volte del tutto inaspettate. A dispetto di quanto molti possono immaginare gli spazi sotterranei e le grotte sono al contrario luoghi ricchissimi di vita.

Nelle grotte presenti nel Parco della Vena del Gesso tutti questi ecosistemi, formati da microbi e batteri ambientali assolutamente non pericolosi per l'uomo, sono ben presenti e se osservati con le giuste tecniche, si mostrano in modi spettacolari. Purtroppo la difficoltà di osservazione li rende allo stesso tempo ancoro oggi ignoti ai più o relegati all'ambito strettamente scientifico e specialistico. Forme di vita piccole se prese singolarmente, ma allo stesso tempo capaci di occupare e modificare grandi superfici di rocce e pareti, creando arabeschi di forme e colori simili a grandi quadri astratti. Immagini che per forme e colori ricordano cieli stellati e lontane galassie. Veri e propri intrecci di molteplici vite.

In allegato la presentazione della mostra fotografica "Microkosmos: il lato nascosto della vita".

Foto e testi di:

Andrea Benassi PhD