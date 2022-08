Lettura animata e laboratorio per conoscere il mondo delle api

Tra fiaba e realtà: un pomeriggio alla scoperta del mondo delle api.

Da una stravagante arnia chiamata "Libri in favo", verrà scelta una favola a tema api, protagonista di una lettura animata che saprà coinvolgere anche i più piccoli.

A seguire, un laboratorio sensoriale conoscitivo sul mondo delle api, per scoprire come vivono, che cosa fanno e perchè sono tanto importanti per la salvaguardia della biodiversità.

Si conosceranno anche il ruolo dell'apicoltore e i prodotti dell'alveare; sivedrà un'arnia completa di telai, che si smonterà per esplorarla in tutte le sue parti e si conosceranno gli strumenti dell'apicoltore.

Attraverso un'esperienza sensoriale di odori, colori e tatto si farà esperienza dei vari prodotti dell'alveare: miele, propoli, polline, cera....

L'iniziativa è curata dall'Azienda agricola Il Bafardel

Ritrovo: Mercoledì 17 agosto alle ore 16:00 in località Isola di Palanzano (PR), presso l'antica fontana di "Ronsron"

Attività gratuita. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: Erminia Fortini 349 2857598

L'iniziativa è organizzata da Parchi del Ducato in collaboraizone con Comune di Palanzano e Biblioteca comunale di Palanzano, nell'ambito del progetto "Si Legge Biodiversità", finanziato da Fondazione Cariparma