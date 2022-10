Il video del webinar di Federparchi e Amodo sul primo piano nazionale della ciclabilità varato da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha varato il piano generale della Mobilità ciclistica per l'Italia. Federparchi e Amodo (Alleanza per la mobilità dolce) hanno svolto, il 12 ottobre, un webinar per illustrare e approfondire il Piano nazionale elaborato per la prima volta dal governo.

Hanno coordinato Agostino Agostinelli, vice presidente di Federparchi, e Alessandra Bonfanti, comitato ristretto Amodo, Legambiente. Relazione di Dario Furlanetto, già direttore dei parchi Ticino lombardo e Adamello.

LINK AL VIDEO