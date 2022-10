Lex- parere dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN)

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN) ha emesso un parere sulla possibilità di operare la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore di un dipendente neo assunto che non ha ancora superato il periodo di prova.