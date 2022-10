Questa giornata si celebra il 14 Ottobre per ricordare la Conferenza ONU sull'Educazione ambientale del 1977, che ha visto la stipulazione di una dichiarazione i cui principi sono validi ancora oggi.

L'Educazione ambientale ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare la popolazione (adulti, bambini e ragazzi) ad uno stile di vita più consapevole nel rispetto degli equilibri naturali, ponendo la figura dell'Uomo come parte integrante della Natura e non come suo padrone.

È importante che le persone comprendano che, con le loro azioni nella vita di tutti i giorni, possono rendersi protagoniste di cambiamenti negativi, ma soprattutto positivi per la società in cui viviamo. Questa è una delle strade, e forse la più semplice da perseguire, affinché l'ambiente in cui viviamo possa diventare più green ed ecologico.

In questo periodo, scuole, parchi, centri di ricerca, musei, associazioni culturali di tutto il mondo organizzeranno una serie di eventi che hanno l'obiettivo di "educare" i cittadini di ogni età alla salvaguardia dell'ambiente: comprendere meglio le sfide del mondo attuale in cui le azioni dell'uomo sono sempre più connesse alle ripercussioni sull'ambiente in negativo, ma anche in positivo, è lo scopo di questa iniziativa.