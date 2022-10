Camminata non competitiva benefica - Maratona Alzheimer

La cultura e l'attività fisica come prevenzione del deterioramento cognitivo: è questo l'obiettivo della Camminata non competitiva, organizzata in occasione della "Maratona Alzheimer", in programma Domenica 23 Ottobre a Sala Baganza, con partenza dalla Rocca e arrivo nel Parco Boschi di Carrega.

Programma:

Ore 9.00: partenza da Piazza Gramsci, Sala Baganza (PR)

Difficoltà: facile

Lunghezza: 7 km

Tempo di percorrenza: 2 ore

Arrivo: Ponte Verde, via Case nuove

Costo di partecipazione: adulti €. 10,00; dai 14 ai 18 anni €. 5,00; gratuito fino ai 13 anni.

I cani non sono ammessi sui sentieri del Parco.

Preiscrizioni: Iat tel. 0521 331342/43 - iat@unionepedemontana.pr.it - oppure 342 1116983 - info@aimaparma.it

L'iscrizione è possibile anche il giorno stesso della camminata, alla partenza a partire dalle ore 8.00

Ai primi 300 partecipanti verrà consegnato uno zainetto della manifestazione

Per il rientro al punto di partenza sarà messo a disposizione un bus navetta.

L'iniziativa è organizzata da AIMA (Associaizone Italiana Malattia di Alzheimer) Sezione di Parma, Comune di Sala Baganza, Gruppo Escurisonistico Salese (GES) e Pro Loco di Sala Baganza, con il patrocinio di Parchi del Ducato e Parma io ci sto!