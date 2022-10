L’oro bianco e le fortificazioni medievali del Parco dello Stirone e del Piacenziano

Partendo da Scipione Ponte, dopo aver percorso un breve tratto di asfalto, ci inoltreremo nel Parco dello Stirone e del Piacenziano attraverso un sentiero che passa davanti ad un mistadello (piccola cappella votiva), procederemo su sterrato pianeggiante non prima di aver raccontato la leggenda della vecchina e della sua casa abbandonata; saliremo su una collina, attraverseremo una radura poi un boschetto per raggiungere Salsominore e visitarne la chiesa; riprenderemo il sentiero nel bosco e la carraia per salire sulla collina opposta, dove osserveremo un ampio panorama; saliremo a Scipione Castello e torneremo nel parco attraversando un bosco.

Non mancheranno approfondimenti sulla Flora: si racconteranno curiosità legate a fiori ed arbusti di stagione, e sulla Fauna: si cercheranno le tracce degli animali più comuni a terra e in cielo, anche ascoltando il canto degli uccelli. Parleremo dei "mistadelli" e della loro storia, dell castagno e delle fortificazioni nel Medioevo.

Grado di difficoltà: Turistico - Dislivelli complessivi: 250 m ; Tempo di percorrenza: 3 ore

Ritrovo: Domenica 23 ottobre ore 14.00 c/o Parcheggio del Panificio Cavallo, Località Scipione Ponte, Salsomaggiore Terme PR). Termine escursione ore 18.00

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, merenda, occhiali da sole, felpa, bastoncini da trekking

Organizzatore e Guida: Rossana Rossi (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatrice Turistica)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti-bimbi fino a 14 anni gratis

Prenotazione obbligatoria: Cell: 347-7892185 e-mail: rossana.rossi72@yahoo.it https://www.facebook.com/evaescursioni facebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni

Possibilità di visitare il Castello di Scipione con visita guidata. Biglietto da acquistare a parte (chiedere info alla Guida al momento della prenotazione)