Passeggiata gratuita e semplice tra alberi monumentali del Parco Boschi di Carrega

I Parchi del Ducato partecipano alla nona edizione della rassegna regionale "Vivi il verde". Quest'anno il tema è "Giardini di ieri, giardino oggi: storie e nuove visioni" ed ecco perchè abbiamo organizzato 3 diversi appuntamenti nel Parco Boschi di Carrega.

Questo luogo è stato scelto dalla corte parmense, fin dall'epoca dei Farnese, per i periodi di villeggiatura e per la caccia. Nel cuore del parco si trova il Casino dei Boschi commissionato dalla Duchessa Maria Amalia di Borbone e modificato in seguito da Maria Luigia d'Austria, moglie di Napoleone e Duchessa di Parma. Tra il 1820 e il 1830, venne creato a ornamento della villa un elegante giardino all'inglese, concepito per inserirsi armoniosamente nella forma del bosco. Nel disporre la vegetazione infatti si tenne conto del colore che il fogliame assumeva nelle diverse stagioni della natura dei rami e della luce; vennero creati viali sinuosi e inserite alcune specie esotiche. Per questi motivi nel parco è possibile ammirare delle piante storiche e bellissime censite come "alberi monumentali".

Ecco il programma:

23 Ottobre: Stranger Trees

Una passeggiata adatta a tutti per scoprire il giardino storico e gli alberi monumentali del Parco Boschi di Carrega. Ci immergeremo nella storia di questo luogo per capire perché sono presenti specie locali e altre provenienti da terre lontane e per imparare a riconoscere i giganti verdi. L'autunno ci permetterà di osservare la bellezza dei colori caldi, le foglie secche cadute sul terreno e i rami spogli che si allungano verso il cielo. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Max 20 persone. Iscrizione obbligatoria entro il 21 ottobre.

Domenica 23 ottobre alle ore 15.30. Durata di circa 1 ora e 30 minuti. Punto di ritrovo presso il Centro Parco Casinetto in Via Olma, 2 a Sala Baganza (PR).

Per informazioni e prenotazioni: Fiorella Zoli – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it – 0521/802688

E poi ....

13 Novembre: La storia segreta degli alberi

In collaborazione con l'Associazione Culturale Googol un pomeriggio dedicato alla scoperta dei grandi alberi del Parco Boschi di Carrega! Dopo aver osservato attentamente i giganti verdi presenti nel giardino storico davanti al Casino dei Boschi, rifletteremo sul significato di monumentale associato ad un albero, scopriremo le caratteristiche e le loro dimensioni. Infine annoteremo le nostre osservazioni su un personalissimo "libro dei ricordi". Adatto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Si terrà anche in caso di pioggia. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Max 20 persone. Iscrizione entro l'11 novembre.

Domenica 13 novembre alle ore 15.30. Durata di circa 1 ora e 30 minuti. Punto di ritrovo presso il Centro Parco Casinetto in Via Olma, 2 a Sala Baganza (PR).

Per informazioni: Fiorella Zoli – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it – 0521/802688 Per prenotazioni: Emanuela Colombi di Googol – e.colombi@googol.it

Per tutti gli appuntamenti in Emilia Romagna della rassegna Vivi il Verde: calendario generale

Come raggiungere il Casinetto:

Il parcheggio più vicino è in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza. Da qui è possibile raggiungere il Centro Parco passando sia dalla strada sterrata (Via Olma) che raggiunge gli uffici sia dal sentiero che parte dal Bar Ristoro Ponte Verde (Via Zappati).