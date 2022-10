Lex – Parere sui profili di Elevata professionalità

ARAN, parere CFC73,. In base alle regole generali che disciplinano assunzioni, le cessazioni di personale a tempo indeterminato, ivi comprese quelle delle Elevate Professionalità, fanno aumentare le facoltà assunzionali a partire dall'anno successivo alla cessazione. Le nuove facoltà assunzionali possono essere utilizzate, in base ai fabbisogni, per assumere altre EP oppure personale di altre qualifiche.