A Langhirano sabato 22 ottobre con Camminaparchi

Percorreremo una parte dell'antica via di Linari e il nuovo Sentiero d'Arte, tra installazioni e suggestivi filari di vigneti.

Nel periodo autunnale le colline di Torrechiara si incendiano di rosso, di giallo e di marrone, rendendo il Castello ancora più affascinante. Partendo dal Borgo Storico di Torrechiara, dopo aver ammirato lo splendido Castello percorreremo il nuovo Sentiero D'Arte che si sviluppa lungo lo storico canale San Michele, fatto realizzare in epoca quattrocentesca dal signore dei Rossi per portare acqua al castello, e successivamente prolungato nei secoli per l'irrigazione dei campi circostanti e la coltivazione di prodotti agricoli. Le opere degli artisti che incontreremo nel percorso toccano tutti i temi che caratterizzano il territorio.

La camminata attraversa le vigne da cui si origina il vino dei colli, e per apprezzarne appieno la bontà ci potremo fermare (per chi lo desidera) per una degustazione in una cantina tipica della zona. Concluderemo il giro ad anello attraverso una parte della Via di Linari, antico percorso che raggiunge la Toscana attraverso il Passo del Lagastrello e che prende il nome dell'Abbazia i cui resti ancora testimoniano presso il Malpasso la grande importanza rivestita nel passato.

Percorso: Partenza da Torrechiara (215 mt slm), percorreremo il Sentiero D'Arte fino all'altezza di Cascinapiano dove inizieremo a salire per intersecare l'antico percorso della Via di Linari fino ad attraversare Vidiana 330 mt slm) e Casatico (380 mt slm). Da qua scenderemo a Tiorre per rientrare al punto di partenza attraverso un sentiero panoramico che ci permetterà di osservare il Castello da un'angolazione insolita.

Grado di difficoltà: MEDIO FACILE - Dislivelli: 275 mt disl + / 275 mt disl - ; Tempo di percorrenza: 4 H LA CAMMINATA – 6 – 6 H 1/2 COMPRESE SOSTE E DEGUSTAZIONE

Ritrovo: Sabato 22 Ottobre ore 9:00 c/o PARCHEGGIO STRADA DEL MULINO, TORRECHIARA (Langhirano PR). Termine escursione: ore 15.30

Attrezzatura richiesta: OBBLIGATORIA: Scarpe da trekking con suola scolpita tipo Vibram meglio se alti per proteggere le caviglie (no scarpe da ginnastica); Zaino; Abbigliamento da trekking "a strati": maglia, pile o felpa, giacca protettiva antivento / antipioggia; Pantaloni da escursione; Occhiali da sole, Crema solare ; borraccia con acqua : almeno 1 ½ Litro a testa; spuntino + barrette energetiche o frutta secca- CONSIGLIATA: bastoncini da trekking cambio di vestiario da tenere in macchina

Organizzatore: SCARPINIAMO - Guida: BARBARA MAZZIERI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costo di partecipazione: 15 euro dai 18 anni – 8 euro dagli 8 ai 17 anni – 35 euro per le coppie con ragazzi.

Prenotazione obbligatoria: cell. 339/82.75.388 - e-mail: scarpiniamo@gmail.com

DEGUSTAZIONE DI VINI PRESSO CANTINA DELLA ZONA A 16 € (PER GLI ADULTI, servizio facoltativo, chiedere info alla guida al momento della prenotazione)