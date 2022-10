Corsi gratuiti per gestione e management europeo di aree protette, promossi da Europarc federation, domande entro il 4 novembre

La EUROPEAN NATURE ACADEMY è un'iniziativa rivolta ai gestori delle aree protette europee che mira a rafforzarne conoscenze e capacità. Si sviluppa attraverso la realizzazione di corsi, in presenza e online, progettati specificamente per fornire ai partecipanti ed alle loro organizzazioni le competenze necessarie per affrontare le sfide e le opportunità della gestione e del management della natura e delle aree protette nel prossimo decennio.

I corsi sono aperti a persone di ogni età e provenienza, che lavorano con diversi ruoli nella gestione di un sito Natura 2000 o di un'area protetta. Vi sono 60 posti a disposizione che verranno assegnati dopo una selezione delle domande presentate entro il 4 novembre p.v.

I corsi inizieranno in febbraio 2023 ed il loro focus principale sarà relativo agli ecosistemi forestali e marini.

La EUROPEAN NATURE ACADEMY è promossa da EUROPARC Federation nell'ambito del progetto LIFE ENABLE.

Le attività saranno gratuite per i partecipanti selezionati come pure i costi di vitto e alloggio in caso di incontri in presenza.

È richiesto un buon livello di conoscenza della lingua inglese.

Per approfondimenti e invio della richiesta di partecipazione a questo LINK