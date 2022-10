Domani 18 ottobre, in Piazza Lombardia, avrà luogo la seconda edizione della Fiera regionale di Educazione alla Sostenibilità Ambientale organizzata da Regione Lombardia con Fondazione Lombardia per l'Ambiente e in collaborazione con ARPA Lombardia. Anche AREA Parchi e Forestami partecipano!

L'educazione ambientale, con il passare degli anni, ricopre sempre di più un ruolo fondamentale all'interno della scuola. Lo scopo è quindi di consolidarla attraverso una rete partecipata di soggetti in Lombardia, come attività chiave che sorregge il cambiamento positivo degli stili di vita, delle conoscenze ambientali per la sostenibilità e il benessere delle generazioni a lungo termine. L'evento è un'occasione di incontro, creazione e perseguimento di sinergie a favore di una cultura di sostenibilità diffusa e condivisa.

Diversi sono gli Enti Regionali e le Associazioni o Cooperative che agiscono in tale senso attraverso programmi e proposte multisfaccettate, che verranno promossi in questa occasione.

Scopri qui il programma intero

Per maggiori informazioni, visita il sito di FLA e vieni a trovarci!