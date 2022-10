Attività dal 20 al 23 ottobre 2022

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

Il Parco de La Mandria apre alle ore 8.00 e dal 1° ottobre chiude alle ore 19.00

Ufficio Informativo dei Parchi Reali: 011/4993381 info@parcomandria.it

A Vostra disposizione dal martedì a venerdì 10.00-12.00/14.00-16.30 (segretariato scuole dal mercoledi' al venerdì' ore 10.00-12.00)sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00/13.30-14.30

SPORT

Torna la MANDRIALONGA!!! Rimandata per MALTEMPO dal 9/10/22

Camminata a passo libero! La camminata, dal Gran Parterre, si snoda lungo i Giardini Reali (premiati come i più belli d'Italia) sino all'ultimo cancello in Viale Carlo Emanuele II per poi accedere al Parco naturale regionale La Mandria.

Appuntamenti del Centro Allenamento a Cascina Brero!

SABATO 22 alle ore 7.00

appuntamento alle ore 6.55 CON PARTENZA ORE 7.00 per tutto il periodo AUTUNNALE (puntuali o troverete in cancello chiuso!) si tengono le camminate/corse a passo libero.

DOMENICA 23 ottobre alle ore 9.30

Per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

CASCINA BRERO e il Percorso Sensoriale!!!

giovedì e venerdì dalle 12 alle 17,30 (con ultimo ingresso ore 16,30)

si ricorda che in settimana è accessibile solo il percorso sensoriale

sabato 12-19 (con ultimo ingresso ore 17,30)

domenica 10-19 (con ultimo ingresso ore 17,30)

E nei fine settimana … mettetevi alla prova con la Prima ESCAPE ROOM naturalistica! 30 minuti di tempo per trasformarsi e vivere un'esperienza da Falena!

Sabato 22 ottobre – ore 20.30 Cascina Brero

Enigmi nella Notte - Passeggiata notturna con enigmi da risolvere

Domenica 23 ottobre al CIABOT CON SKUA e La Macrofotografia Gratuita per i ragazzi!!!

A Cascina Vittoria, tante attività in carrozza e a cavallo!

Per info e iscrizioni infocascinavittoria@gmail.com

RISERVE:

Sabato 22 Ottobre 2022 ore 10:00 - Presentazione dell'area protetta di interesse naturalistico dove esistono gli ultimi CERRI autoctoni.

Domenica 23 Ottobre 2022 dalle 10:00 alle 12:00 - La Foresta Ritrovata

Escursione alla foresta fossile del Torrente Stura di Lanzo.