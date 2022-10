Hai tra i 18 e i 35 anni e vivi in Lombardia? Desideri approfondire i temi della crisi climatica? Vorresti conoscere gli strumenti per attivarti in modo competente e consapevole? Allora iscriviti alla nostra Scuola di attivismo ambientale per Under 35!

Si tratta di un'iniziativa gratuita strutturata in 5 giornate per approfondire i temi della crisi climatica come energia, alimentazione, giustizia climatica, mobilità e spazio urbano, acquisendo gli strumenti per attivarsi in modo consapevole nel proprio territorio.

Gli incontri si terranno in Cascina Nascosta a Milano, nel cuore del Parco Sempione, dalle 10.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 12 Novembre, 3 Dicembre, 14 Gennaio, 11 Febbraio e 11 Marzo.

Affrettati ad iscriverti, hai tempo solo fino al 28 Ottobre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX-nZ4_XokXxpt9EK0SvJRt3VDeAcbkIKuua78O4YOUM4h5g/viewform

Per maggiori informazioni: caterina.benvenuto@legambientelombardia.it - christian.aletti@legambientelombardia.it