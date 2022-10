Domenica 30 ottobre , ore 8.30 - Riolo Terme

Terzo appuntamento di Sentieri e Sapori. Le Colline di Romagna.



DOMENICA 30 OTTOBRE

"Tra fanghi dai poteri curativi, leggende e personaggi fantastici della Valle del Rio Sanguinario" con Francesco Rivola



#Escursione narrante, alla scoperta dei Buldur, fanghi dai poteri curativi tra scienza, conoscenza e i fantastici personaggi della #tradizione popolare.



Ritrovo ore 8.30 e partenza ore 9.00 presso l'Agriturismo La Querciola, con pranzo al ritorno.

Via Campolasso, 4 - Riolo Terme

www.agriturismolaquerciola.it



#Pranzo convenzionato

€20,00 da corrispondersi direttamente all'Agriturismo. Escursione compresa!



MENÙ

- garganelli al ragù

- stufato di carne con fagioli

- crostata

- acqua, vino sfuso della casa



ALTERNATIVA VEGETARIANA (solo su prenotazione anticipata)

- zuppa di farro

- formaggi con verdure



COME PARTECIPARE



PRENOTAZIONI entro 3 giorni (fino esaurimento posti) a questo link: https://forms.gle/7xF9ZutgR1jTZpDf7

Seguirà conferma di iscrizione via mail.



Si raccomanda abbigliamento adatto alla stagione, zainetto con acqua e mantella. È necessario indossare scarpe da trekking o con suola antiscivolo.



Le passeggiate sono aperte a tutte le persone con un minimo di allenamento a camminare. I percorsi possono variare in base alle condizioni meteo.



INFORMAZIONI e SEGRETERIA

cell 389 031 2110

segreteria@nottola.org

www.nottola.org



"SENTIERI E SAPORI" è una iniziativa CNA Romagna Faentina in collaborazione con La Nottola Aps-Asd.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/StarBene.Romagna