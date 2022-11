Nel Parco dei Cento Laghi con Camminaparchi domenica 06 novembre

Un viaggio nella storia di queste montagne attraverso l'immersione nei boschi e nella cultura del castagno che per secoli è stata la colonna portante della vita delle popolazioni di montagna. L'Agriturismo Antica Dogana oggi manda avanti questa tradizione in Alta Val Parma e ha ricevuto negli ultimi anni anche vari premi per la sua farina di castagne. Dopo una rilassante escursione nei castagneti su antichi sentieri, con pranzo pic nic (nel bosco se possibile, in alternativa al coperto nell'agriturismo) , conosceremo l'azienda attraverso due chiacchiere con i suoi proprietari, prima di fare una piccola merenda con tutte le specialità tradizionali legate alla castagna: Caldarroste, Frittelle di castagne, Pattona, Castagnaccio, Mesciadela (pane di farina di castagne antico), biscotti con farina di castagne, accompagnate da un piccolo assaggio di birra fatta con le castagne secche dell'azienda.

Grado di difficoltà: Medio facile - Dislivelli: 250 m salita e 250 m discesa circa - Tempo di percorrenza: 4/5 ore compresa visita azienda e degustazione

Ritrovo: Domenica 6 novembre ore 10.00 in loc. Costa di Bosco di Corniglio (PR) c/o agriturismo all'Antica Dogana. Termine escursione ore 14.30

Attrezzatura richiesta: Scarponcini, giacca a vento, zaino con acqua / tè caldo (pranzo leggero pre degustazione), bastoncini per chi è abituato a usarli.

Organizzatore e Guida: Antonio Rinaldi (GAE)

Costo di partecipazione: 15 euro escursione e 10 euro degustazione (facoltativa)

Prenotazione obbligatoria Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com