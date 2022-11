Attività ludica di avvicinamento alla lettura al MuMAB

Lele, esploratore di mondi antichi e moderni, maestro di venture archeologiche, botaniche e vagabonde ci accompagnerà in un pomeriggio magico.

Aneddoti, curiosità sul mondo naturale e quello dei fossili, raccontati in modo coinvolgente da Lele, esploratore che tanto assomiglia a Raffaele Quarantelli, il paleontofilo grazie al quale possiamo ammirare Giorgia, Beatrice e tutti gli altri reperti custoditi al MuMAB. Attività ludica di avvicinamento alla lettura, in cui non mancheranno sorprese e risate.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

L'iniziativa si svolge presso il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità domenica 06 novembre al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it

Iniziativa a cura di Parchi del Ducato e MuMAB-Museo Mare Antico e Biodiversità con il supporto di Coworking Salsomaggiore Terme, nell'ambito del progetto "Si Legge Biodiversità". Il Progetto "Si Legge Biodiversità" è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma, attraverso il bando "Leggere crea indipendenza", è coordinato dai Parchi del Ducato e realizzato in collaborazione con Comuni e Biblioteche.