Riscopriamo il Taro attraverso una passeggiata al fiume e un incontro sulle specie aliene

La Natura è in continua evoluzione, ogni stagione trasforma il territorio, le nostre ricerche ci permettono di scoprire cose nuove oppure di guardare con un approccio diverso il mondo intorno a noi e le acque del fiume Taro plasmano il parco.

Per questi motivi, abbiamo realizzato un nuovo allestimento per il Centro visite di Giarola.

Domenica 06 novembre sarà un pomeriggio per riscoprire il fiume e i suoi strani abitanti.

Sappiamo davvero cosa è un fiume? E cosa rappresenta per i bambini? Un viaggio dedicato all'acqua che scorre e al Fiume Taro, attraverso una brevissima passeggiata per entrare in contatto ravvicinato con il corso d'acqua e, a seguire, una visita alla scoperta della mostra Sotto il segno dell'Acqua, recentemente rinnovata e riaperta nella ex stalla della Corte di Giarola. Guida d'eccezione, Franca Zanichelli, naturalista e, soprattutto, nonna!

A seguire si terrà l'incontro Gli alieni fra noi a cura di Renato Carini, esperto dell'Area Conservazione dei Parchi del Ducato. Senza cercare su Marte ma semplicemente osservando la natura e in particolare i fiumi, veri e propri mezzi di trasporto, scopriremo che le specie aliene sono già...fra noi. Una conversazione dedicata alle specie che, sempre più numerose, stanno colonizzando i nostri ambienti pur arrivando da molto, molto lontano...

Programma:

ore 16.00 Che cos'è un fiume? Il fiume spiegato ai bambini: osservazioni e parole per raccontare il Taro con Franca Zanichelli, naturalista. Uscita sul fiume e visita animata al nuovo percorso espositivo. Liberamente tratto dal volume "Che cos'è un fiume?!" di Monika Vaicenaviciene (Ed. Topipittori). Adatto ai bambini dai 5 anni accompagnati dai genitori o nonni. Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria inviando una email a f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it. Massimo 20 partecipanti.

ore 18.00 Gli alieni fra noi: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove specie che stanno popolando i nostri ambienti, fra scienza, curiosità e fake news! Con Renato Carini, Area Conservazione dei Parchi del Ducato presso la sala convegni e il centro visite. Accesso gratuito e libero.

Iniziativa realizzata nell'ambito del Progetto Si Legge Biodiversità finanziato dalla Fondazione Cariparma.

Le iniziative si svolgono domenica 06 novembre alle 15.30 e alle 18.00 presso il Centro Visite alla Corte di Giarola in Via Giarola, 11 a Collecchio (PR) e sono gratuite.