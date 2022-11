Laboratori per famiglie FORESTAMI

Tre date per il percorso per grandi e piccini nella foresta dell'Abbazia di Chiaravalle. Tra le sue mura monastiche, nella zona di clausura, si trova una foresta che occupa una superficie di 18.000 m2, ricostruita da Ersaf di Regione Lombardia e Parco Agricolo Sud Milano con la volontà di reinserire le specie tipiche delle foreste planiziali lombarde. Ospita numerose specie vegetali e accoglie alcuni animali selvatici come la volpe, la lepre, il tasso, il picchio, l'allocco, la poiana.

Proponiamo un pomeriggio di attività, racconti e scoperta della foresta di Chiaravalle.

Date

Sabato 5 Novembre ore 15:00 – 17:00

Domenica 13 Novembre ore 15:00 – 17:00

Domenica 20 Novembre ore 15:00 – 17:00

Evento gratuito. E' necessario iscriversi al seguente link

Maggiori informazioni al seguente link