Percorso formativo di lunga durata

Dal 09/11/2022 al 23/01/2023 presso la Scuola Agraria del Parco di Monza si terrà il percorso formativo per arboricoltore.

L'arboricoltore è l'operaio super specializzato, che come lavoratore autonomo o dipendente di aziende e/o enti pubblici, si occupa della gestione del verde verticale, e si prende cura del patrimonio arboreo in ambiti non forestali, in autonomia e in collaborazione con le altre figure professionali (agronomi, architetti paesaggisti, progettisti) interloquendo direttamente con la direzione dei lavori.

Maggiori informazioni al seguente link

Iscrizione al seguente link