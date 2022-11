Dal 22/11/2022 al 05/05/2023 presso la Scuola Agraria del Parco di Monza si terrà il corso di tecniche base di giardinaggio.

Corso base teorico-pratico di progettazione, realizzazione e manutenzione.

II giardino giapponese non può essere ricondotto solamente allo zen, al misticismo, alla filosofia e alla religione, al silenzio e alla meditazione, al wabi-sabi e al vuoto. Il giardino giapponese non è la somma di complementi d'arredo e di piante, non è uno spazio in cui organizziamo una lanterna, una roccia, un acero e uno steccato di bambù.

