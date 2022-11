In Lombardia non mancano piste ciclabili e percorsi in pianura e in montagna, dove praticare sia le forme più tranquille di cicloturismo, lungo tragitti sicuri e attrezzati, sia quelle più spericolate e adrenaliniche, con mountain bike sviluppate per sostenere lunghi tragitti di ciclo escursionismo, salite e dune, gare di discesa…

Alle ciclovie che interessano la Lombardia già incluse nel circuito delle ciclovie turistiche nazionali - Vento, Sole e Garda - si aggiungeranno a breve la ciclovia del Lago Maggiore (tra Lombardia, Piemonte e Svizzera, interessa la nostra regione per 100 km); la ciclovia Alpina (dalla provincia di Brescia a Trento, con 70 km in Lombardia); la ciclovia Milano-Monaco (attraversa per 200 km la Lombardia) e la ciclovia Anello Iseo (percorso di 80 km intorno al lago).

Maggiori informazioni al seguente link