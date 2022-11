CONTEST CREATIVO: EDIZIONE 2021-2022

Il Contest creativo "Territorio: una scuola a cielo aperto" rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado che abbiano effettuato un'uscita didattica in un' Area Naturale Protetta di Lombardia durante l'a.s. 2021/2022 e che abbiano fatto esperienza di una classe senza mura - imparare a cielo aperto si può!

Ringraziamo tutte le classi che hanno partecipato

Sono stati assegnati 16 premi nelle diverse categorie. Ecco qui di seguito i prodotti selezionati:

CATEGORIA BABY

1° premio

GIORNATA MONDIALE DELLE API: TUTTI ALL'OPERA!

Classe 2°A - B – Scuola Primaria di Canneto sull'Oglio – I.C. Canneto sull'Oglio / Canneto sull'Oglio (MN)

AREA PROTETTA: Parco dell'Oglio Sud

Per l'interdisciplinarità: i bambini si sono immersi nel mondo delle api, analizzandone l'ecologia e la struttura sociale attraverso le scienze naturali, l'arte, la matematica, la geometria, la lingua italiana e … la danza. La visita all'area protetta suggella un percorso in cui la Natura entra nella scuola e la scuola entra nella Natura.

2° premio

INSETTI

Classe Coccinelle – Scuola dell'Infanzia "La Provvidenza" – Bergamo (BG)

AREA PROTETTA: Parco Colli di Bergamo

Per la capacità di unire esplorazione-conoscenza-azione: i bambini, grazie all'utilizzo dei cinque sensi, hanno imparato a conoscere i piccoli invertebrati che abitano nel giardino della scuola, scoprendone abitudini e segreti, per poi progettare e realizzare con le loro mani un vero e proprio condominio per gli insetti.

Menzione speciale

ABITARE IL FUORI

Sezione A – Scuola dell'Infanzia di Cizzolo – IC Dosolo Pompenesco Viadana / Cizzolo di Viadana (MN)

AREA PROTETTA: Parco Oglio Sud

Per la completezza dell'esperienza portata avanti lungo tutto l'anno: i bambini hanno potuto scoprire i mutamenti del territorio nelle tre stagioni, raccogliere tracce dei suoi abitanti, creare nuovi ambienti con azioni concrete di riforestazione, ripulire un'area del proprio parco.

Premio Speciale Ersaf

TRACCE E PRESENZE

Coccinelle – Scuola dell'Infanzia Papa Giovanni XXIII / Azzano San Paolo (BG)

AREA PROTETTA: Parco del Serio e delle Orobie Bergamasche

Scuola a cielo aperto: interpretazione fantastica e scientifica della Natura e del mondo circostante attraverso lo sguardo nuovo dei bambini.

CATEGORIA BOY&GIRL

1° premio

PACIADINA 2022

Classi 1 e 2 – Scuola Sec. 1° grado A.Manzoni– I.C.S Q.di Vona / Cassano d'Adda (MI) - Classi 4 e 5 – Scuola Primaria Q.di Vona - I.C.S Q.di Vona / Cassano d'Adda (MI)

AREA PROTETTA: Parco Adda Nord

Per il grande lavoro di coinvolgimento territoriale attuato: i ragazzi hanno compiuto un'analisi approfondita delle tradizioni culturali del territorio, attivando un dialogo formativo tra scuola, associazioni locali, ente parco e la comunità locale.

2° premio

CIO' CHE MI CIRCONDA

Classi 1 – 2- 3- 4- 5 – Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII / Bergamo (BG)

AREA PROTETTA: Parco Colli di Bergamo

Per la trasversalità degli approcci esplorativi e per la verticalità dei percorsi didattici. Gli studenti di tutta la scuola sono stati coinvolti utilizzando diversi strumenti e mettendo in gioco diverse capacità a seconda dell'età: esplorazione sensoriale, uscite sul territorio, analisi scientifica di flora e fauna, analisi ecosistemica, rielaborazione poetica.

Menzione speciale

ECOBURATTINI ALLA RISCOSSA

Classe 1 B – Scuola Secondaria di 1°grado di Piubega – I.C. Ceresara / Piubega (MN)

AREA PROTETTA: Parco del Mincio

Per la creatività nell'interpretare problemi ambientali: i bambini imparano e insegnano al tempo stesso alcuni valori ambientali e alcune modalità di vivere a basso impatto ambientale, rappresentandoli attraverso il teatro dei burattini, una metodologia accattivante e d'impatto.

Menzione Speciale

UN ALBERO SI RACCONTA

Pluriclasse – Scuola Secondaria di Acquanegra sul Chiese – I.C. Canneto sull'Oglio / Acquanegra sul Chiese (MN)

AREA PROTETTA: Parco dell'Oglio Sud

Per la scrittura creativa: i ragazzi, partendo dall'osservazione botanica di alcuni alberi, hanno, attraverso la creatività narrativa e artistica, realizzato una raccolta immersiva di racconti ed immagini.

Menzione Speciale

I LOVE GALBIATE

Pluriclasse – Scuola Primaria Antonio Stoppani – I.C.S. Galbiate / Galbiate (LC)

AREA PROTETTA: Parco Monte Barro

Per l'aderenza identitaria tra bambini e luoghi: attraverso un approfondito e divertente lavoro corale di valorizzazione delle peculiarità del presente e del passato della loro città, i bambini ne sottolineano l'importanza culturale e turistica per tutti.

Premio Speciale FLA

RITORNO AL BIO

Classe 5 B – Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII – I.C.S. Via Papa Giovanni Paolo II / Magenta (MI)

AREA PROTETTA: Parco Valle del Ticino Lombardo

Per la creatività nella scelta dell'elaborato da presentare (graphic novel), per l'originalità del punto vista e per aver saputo cogliere la complessità che sta dietro alla tutela e valorizzazione di un territorio. Degna di merito anche la dimensione corale e inclusiva del lavoro della classe.

CATEGORIA TEENAGER

1° premio

UN VOLO SUL TERRITORIO DI FINO MORNASCO TRA MAPPE E ANALISI SU CAMPO

Classi 2 e 3 – Scuola Secondaria di 1°grado G.B.Scalabrini – I.C.S. di Fino Mornasco / Fino Mornasco (CO)

AREA PROTETTA: Parco Groane e della Brughiera Briantea

Per la mescolanza dei linguaggi: i ragazzi, partendo dalla lettura geografica degli elementi di una mappa, hanno analizzato le caratteristiche del paesaggio e lo hanno rielaborato attraverso il linguaggio dell'arte, dall'impressionismo al dadaista, dando una loro personale interpretazione del mondo.

2° premio

UN PAESE VUOL DIR NON ESSER SOLI

Classe 3 B – Scuola Secondaria di 1°grado G.Corvi – I.C. di Canneto sull'Oglio / Canneto sull'Oglio

(MN)

AREA PROTETTA: Parco Oglio Sud

Per l'indagine letteraria e poetica del territorio: i ragazzi hanno attraversato i luoghi più caratteristici del presente e del passato del loro paese, facendosi guidare ed ispirare dalle parole di Cesare Pavese. Una riscoperta delle proprie radici per imparare a leggere il mondo.

Menzione speciale

PARCO ADAMELLO: ARIA, ACQUA, TERRA

Classe 2 BLSSA – Liceo C.Golgi / Breno (BS)

AREA PROTETTA: Parco dell'Adamello

Per il ritmo incalzante della narrazione: attraverso il linguaggio del cinema, maneggiato in modo contemporaneo, i ragazzi riescono a catturare l'attenzione dello spettatore sulle caratteristiche biotiche del mondo naturale montano, trasportandolo in un'avventura dove la presenza dell'uomo viene messa "a dura prova" per affrontare una natura fintamente ostile.

CATEGORIA GREEN GENERATION

1° premio

IL DESIGN DELLA NATURA – BUGS HOTEL

Classe 3 DHA – Liceo Statale di Brera/ Milano (MI)

AREA PROTETTA: Parco Nord Milano

Per la creatività e il design dell'esperienza didattica: attraverso lo studio architettonico delle forme naturali i ragazzi si sono o impegnati nella costruzione di modelli di bugs hotel da posizionare lungo l'apistrada realizzata dal Parco. Attraverso le tecniche di disegno proprio del loro indirizzo i ragazzi hanno esplorato problematiche ambientali di rilevanza locale e globale.

2° premio

BEN-ESSERE IN NATURA

Classe 5BL– Liceo Statale C. Porta/ Monza (MB)

AREA PROTETTA: Parco Valle Lambro

Per la connessione scuola-lavoro: attraverso l'ideazione di un prodotto di promozione turistica di livello professionale i ragazzi hanno veicolato i valori portanti del loro territorio, facendo esplorare al potenziale visitatore diverse chiavi di lettura per vivere a 360 gradi gli ambienti del Parco.

Premio Speciale Ersaf

PACE ATTRAVERSO I SENSI

3 ES – Liceo G.Casiraghi / Cinisello Balsamo (MI)

AREA PROTETTA: Parco Nord Milano

Viaggio nelle radici della memoria del Parco Nord attraverso i sensi, imparando dal passato per mantenere una pace nel presente e nel futuro