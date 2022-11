Appuntamenti dal 14 al 20 novembre 2022

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

Ufficio Informativo dei Parchi Reali: 011/4993381 info@parcomandria.it

A Vostra disposizione dal martedì a venerdì 10.00-12.00/14.00-16.30 (segretariato scuole dal mercoledì al venerdì ore 10.00-12.00) sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00/13.30-14.30

MANDRIA

Il Parco de La Mandria apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 17.00

Il Castello De La Mandria è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00, ultimo ingresso alle 15.30.

Cascina Oslera rimarrà chiusa dal 7 al 2 dicembre 2022

Il Noleggio bici Rent Bike osserverà chiusura stagionale e riaprirà a marzo 2023.

Potrà aprire su richiesta per gruppi e scuole su prenotazione anticipata.

Cascina Brero osserverà chiusura stagionale dall'1 novembre al 23 febbraio 2023.

Sarà possibile visitare il Museo e l'Escape Room previa prenotazione.

Attività con accompagnamento naturalistico

Sabato 19 novembre – "Voci nella notte"alla Chiesa di San Giuliano – ore 21.00 – Ingresso Druento - Suggestiva escursione notturna nel Parco La Mandria alla scoperta della natura e della storia di questo luogo.

A Cascina Vittoria, tante attività in carrozza e a cavallo!

Per info e iscrizioni infocascinavittoria@gmail.com

AL CIABOT DEGLI ANIMALI CON SKUA NATURE :

Domenica 20 novembre al Ciabot degli Animali le Sessioni Gratuite di Macrofotografia per ragazzi!

SPORT

"Sporcarsi i piedi per correre veloci" – ore 15.30 – Sala Scudieri – Convegno sportivo in vista del test event per i Campionati Europei di corsa campestre

"J Medical Cross La Mandria"prova generale dei Campionati Europei di corsa campestre – dalle 9.30 a Cascina Prato Pascolo

Appuntamenti del Centro Allenamento a Cascina Brero!

SABATO 19 alle ore 7 e DOMENICA 20 novembre alle ore 9.30

Per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

STUPINIGI

Da martedì 15 a sabato 19 novembre 2022 – "Bagna Caoda Week!"- dalle ore 18.00 – Aperitivo di benvenuto con visita alla Palazzina…e a seguire cena a base di bagna caoda!