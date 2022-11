PARCO NATURALE DEL CONERO – Corso Interregionale MARCHE e UMBRIA del CLUB ALPINO ITALIANO per la formazione di OPERATORI REGIONALI TUTELA AMBIENTE MONTANO – 12 e 13 novembre 2022

E' in svolgimento il Corso Interregionale Marche e Umbria per la formazione degli operatori regionali Tutela Ambiente Montano (ORTAM) del Club Alpino Italiano organizzato su quattro incontri di due giorni ciascuno, a Colfiorito e al Parco Regionale del Conero, nei mesi di ottobre e novembre. Il programma del Corso, prevede sia una parte didattica con relazioni e seminari di studio sia escursioni in ambiente per approfondire le tematiche di gestione e conservazione delle risorse naturali dell'Appennino.

Il Corso ha come Direttore Andrea Antinori e come Coordinatore Giorgio Gammarota presidente della CITAM (Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano) e si pone l'obiettivo di formare, all'interno del CAI, soci esperti nella gestione, conservazione e tutela delle risorse naturali della nostra montagna.

"Il Parco del Conero – dice il Presidente Daniele Silvetti – sta ospitando i lavori del corso con grande piacere, coerentemente con il lavoro congiunto che si sta portando avanti con la Sezione del CAI di Ancona e che ci hanno visti impegnati in numerose iniziative di tipo divulgativo ma anche formativo".

Le aree protette sono luoghi tra i più visitati delle Marche e, considerando i dati che riguardano le presenze anche nelle strutture ricettive, il Parco del Conero assume nuova centralità nelle scelte che i turisti fanno nel momento in cui scelgono la loro meta per le vacanze.

Secondo il Presidente Silvetti "per noi è molto importante avere persone formate e competenti in grado sia di divulgare e disseminare le buone pratiche da osservare per il rispetto dell'ambiente e le corrette raccomandazioni sull'importanza della pianificazione dell'escursione, che le indicazioni per una adeguata lettura della segnaletica lungo i 18 sentieri del Parco. Queste preziose attività sono peraltro già in atto grazie ad una convenzione che il Parco del Conero ha sottoscritto col CAI Sezione di Ancona per gli interventi di manutenzione dei sentieri, il ripristino della segnaletica direzionale e la realizzazione di carte escursionistiche.

Il Presidente Generale Cai Antonio Montani segue con particolare attenzione le azioni di informazione, educazione e formazione ambientale. Temi centrali in questa fase di crescita del turismo naturalistico e culturale. Un particolare momento di riflessione si è svolto nel Congresso Nazionale Tam tenutosi il 1 ottobre a Bologna dove il Presidente Montani ha sottolineato come la tutela dell'ambiente sia priorità del Cai. Inoltre, nell'incontro tenuto ieri 11 novembre a Visso, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini su: il nuovo turismo nei parchi, lento, leggero, curioso, ha posto l'attenzione all'importanza della rete escursionistica e dei rifugi/paesi. Nel trattare paradigmi emergenti nella frequentazione e nell'accoglienza in area protetta, le intese Cai-Parchi, come nel caso del Parco naturale del Conero, riescono a promuovere efficaci azioni educative e di scoperta che accrescono senso di responsabilità dei singoli e della collettività. Prossimo utile appuntamento educativo in Montagna tra qualche giorno, il 20 novembre con la Giornata nazionale sul Sentiero Italia Cai che offre, in ogni Regione d'Italia, occasioni diverse di avvicinamento e conoscenza di territori e popolazioni.