Sabato 19 novembre al MuMAB

Laboratorio per famiglie in cui i più piccoli, sotto la guida di Massimo Salvarani e aiutati da mamma e papà, costruiranno un rifugio invernale per le api solitarie e gli insetti impollinatori.

Dedicato ai ragazzi dai 6 anni in su.

Costo: 10 € per bambino, 6 € per fratelli/sorelle e 4 € per adulti.

L'iniziativa si svolge sabato 19 novembre su due turni, alle ore 15 e alle ore 17 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it