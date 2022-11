Laboratorio di cucina per famiglie domenica 20 novembre

La castagna è stata per lungo tempo una delle fonti principali per l'alimentazione, soprattutto nelle zone montane, grazie alla sua grande disponibilità sul territorio e ai suoi valori nutrizionali.

Con la farina di castagne prepareremo dei deliziosi gnocchi con un semplice condimento per esaltarne il sapore e la pattona, un dolce povero e tradizionale.

Dopo una breve introduzione sulla castagna e curiosità storiche, si prepareranno questi piatti seguendo le indicazioni di una esperta di cucina locale.

Durante il laboratorio verrà fornita la ricetta e al termine si degusteranno insieme.

L'appuntamento è domenica 20 novembre alle ore 15.30 in Agrilab nella Corte di Giarola, un nuovo spazio culinario realizzato per promuovere l'agrobiodiversità, il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità dei prodotti e la conoscenza dei prodotti tipici.

Il laboratorio è dedicato alle famiglie. Si consiglia di portare un grembiule per persona e un contenitore.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Azienda Agricola Ciao Latte.

Agrilab si trova alla Corte di Giarola, in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.

Per informazioni e prenotazioni: Fiorella Zoli – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it – 0521/802688