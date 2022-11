Nella mattinata di domenica 20 novembre, dalle ore 10 alle 13, nel complesso monumentale de l'Ospitale di Rubiera (via Fontana 2), si svolgerà l'iniziativa "Mettiamo radici per il futuro", nell'ambito della campagna regionale per la messa a dimora di 4,5 milioni di alberi. Nell'occasione, alla presenza delle autorità, verranno distribuiti gratuitamente ai cittadini alberelli e arbusti di essenze tipiche della pianura, provenienti da vivai regionali. Durante la mattinata, per i più piccoli sono previsti laboratori creativi dedicati all'albero (solo su prenotazione entro venerdì 18 novembre a ceas@parchiemiliacentrale.it, tel. 337 1486039, anche per informazioni) organizzati dal CEAS Parchi Emilia Centrale e dalla Scuola comunale dell'Infanzia Albero Azzurro. A completare l'evento, l'esposizione "L'albero è l'esplosione di un seme…", una raccolta di esperienze e scoperte in natura, a cura dei bambini di 5/6 anni della sezione Quercia dell'Albero Azzurro di Rubiera.

Una bella iniziativa per riflettere sul preziosissimo ruolo svolto dagli alberi, alleati preziosi per il benessere nostro e dell'ambiente. Un'iniziativa per bambini ed adulti, promossa da CEAS Parchi Emilia Centrale, parte attiva della rete di Educazione alla sostenibilità - Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Rubiera, nell'ambito del progetto "Educazione sull'Albero" e anche a sostegno della campagna regionale #mettiamoradiciperilfuturo: piantare anche solo un albero è un gesto di fiducia nel domani e di altruismo nei confronti delle generazione future.