Incomprensibile la proposta di legge regionale che mira a snaturare ruolo e governance dell'area protetta

"I parchi periurbani sono una realtà fondamentale per la tutela degli ecosistemi e danno un enorme contributo all'assorbimento di CO2 nelle aree metropolitane. Questa tipologia di parco rientra in quelli considerati di primaria importanza dalla Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030, i cui indirizzi determinano anche flussi di finanziamenti per progetti e interventi di ripristino della natura. - lo affermano Giampiero Sammuri e Agostino Agostinelli, presidente e vice presidente di Federparchi-Europarc Italia.

In questo quadro è del tutto incomprensibile la proposta di legge in discussione presso la Regione Lombardia che mira a snaturare ruolo e governance del Parco Agricolo Sud Milano. Si vorrebbe mettere la gestione dell'area protetta sotto il controllo prioritario dell'ente regionale, senza tenere conto che il parco include ben 60 dei 133 comuni dell'area metropolitana milanese. Accentrare ulteriormente la governance significherebbe allontanarsi dalle esigenze della popolazione e dei territori, aumentando il rischio di smembramento del parco e conseguente speculazione.

Indebolire il parco sud vuol dire allentare la tutela degli ecosistemi, non tenere contro dell'enorme contributo delle aree protette al contrasto dei mutamenti climatici e significa, inoltre, andare in direzione contraria alle politiche europee sia in tema di tutela della biodiversità che di sviluppo sostenibile.

Federparchi da tempo sostiene l'esatto contrario, ossia che i parchi regionali vanno potenziati, dotati di maggiori risorse sia finanziarie che umane e che essi vanno integrati nel sistema nazionale dei parchi, anche rifinanziando il piano triennale previsto dalla legge 394/91 che consentirebbe l'utilizzo di risorse statali in cofinanziamento con le regioni.

Federparchi sostiene pertanto la manifestazione indetta da numerose associazioni presso la sede della regione Lombardia per martedì 22 ore 10. Nella stesso giorno, a Cefalù (PA), è programmato un convegno Federparchi di valenza nazionale dedicato ai parchi regionali in cui si parlerà anche di questa vicenda."