Progetto Interreg

Sabato 19 e Domenica 20 Novembre, nell'ambito del progetto Interreg "Slomove: ponti d'acqua verso il futuro", saranno organizzate visite guidate gratuite al Parco del Ticino, a piedi e in bicicletta con le sue Guide Naturalistiche, in tre luoghi molto belli e significativi:

Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo, frazione Tornavento (va)

Riserva naturalistica La Fagiana di Magenta (Mi)

Centro Parco Geraci di Motta Visconti (MI)

Le visite avranno una durata di circa due ore con partenza alle ore 10:00 e alle ore 15:00.

Claudia Tramarin - Guida Parco Ticino sarà Domenica 20 Novembre al Centro Parco Ex Dogana Austroungarica con questi due itinerari:

Ore 10:00 Alla scoperta della brughiera

Ore 15:00 Alla scoperta delle vie d'acqua

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare a questi recapiti: tel. 329.1126221 – email: viviticino@gmail.com

La sfida del progetto "Slomove: ponti d'acqua verso il futuro" è di migliorare e accrescere la vivacità della mobilità dell'idrovia Locarno-Milano (Lago Maggiore-Ticino-rete dei canali), per una fruizione più sostenibile e accessibile, sia turistica che non, del territorio circostante, favorendo lo sviluppo economico in maniera rispettosa di un ambiente fragile.