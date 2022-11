Arrivano al Parco i finanziamenti di Regione Lombardia per il rilancio delle aree protette

Parco Nord Milano riceverà da Regione Lombardia, nel triennio 2022-24, 400.000€ per la realizzazione di tre progetti volti a migliorare la fruizione e gli ecosistemi del Parco.

Come previsto dalla legge regionale n.9 infatti, la Regione ha stanziato fino a 3,5 miliardi di euro per la ripresa economica dei quali 15 milioni sono destinati al sostegno delle attività economiche e sociali degli Enti Parco.

Parco Nord Milano ha accolto positivamente l'impegno della Regione a valorizzare i parchi quali soggetti capaci di promuovere lo sviluppo locale e ha presentato alcuni progetti volti a rispondere ai diversi bisogni ambientali, sociali e culturali della nostra comunità.

Tre di questi progetti inizieranno nel corso del prossimo anno, infatti in occasione della Comunità del Parco che si è tenuta a inizio novembre, è stata approvata all'unanimità la variazione di bilancio che prevede un aumento di 400.000€ per:

il rifacimento ciclopedonale lungo la statale dei Giovi . Il progetto prevede il rifacimento della ciclabile, una nuova aiuola al posto dell'attuale asfalto e la pulizia e sistemazione del fosso presente con l'inserimento di filari di alberi. Questo intervento s'inserisce nel più ampio progetto di sistemazione dell'area della Balossa che si trova accanto al raccordo di Cormano, tra la Comasina e la superstrada Milano-Meda che lo scorso inverno è stata oggetto di piantagione partecipata;

. Il progetto prevede il rifacimento della ciclabile, una nuova aiuola al posto dell'attuale asfalto e la pulizia e sistemazione del fosso presente con l'inserimento di filari di alberi. Questo intervento s'inserisce nel più ampio progetto di sistemazione dell'area della Balossa che si trova accanto al raccordo di Cormano, tra la Comasina e la superstrada Milano-Meda che lo scorso inverno è stata oggetto di piantagione partecipata; l'adeguamento tecnologico dei parcheggi visitatori di via Clerici e via Turoldo est . Con questo progetto i due parcheggi vengono dotati di sistemi tecnologici che prevedono accessi regolati da telecamere e pagamento con carta di credito;

. Con questo progetto i due parcheggi vengono dotati di sistemi tecnologici che prevedono accessi regolati da telecamere e pagamento con carta di credito; l'acquisto di un terreno in area Balossa nel Comune di Novate Milanese dell'estensione di 3 ettari. Grazie a questa acquisizione il Parco si amplia ulteriormente raggiungendo una superficie complessiva di nuovi 18 ettari in area Balossa che saranno oggetto di progetti volti alla valorizzazione naturale e fruitiva.

"Sono molto fiero di questo primo traguardo raggiunto grazie al lavoro svolto con la rete dei parchi lombardi e con la Regione, la quale ha messo a disposizione questi contributi straordinari dimostrando l'impegno a valorizzare i parchi quali soggetti capaci di promuovere lo sviluppo locale rispondendo ai diversi bisogni delle nostre comunità" - dichiara Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano - "Ringrazio quindi l'Assessore regionale Fabio Rolfi e tutta la Comunità del Parco che ha accolto positivamente i progetti proposti dando fiducia alla capacità di progettazione di Parco Nord Milano. Questo ci permetterà in particolare di rafforzare la rete ecologica e di fruizione del Parco: attraverso la sistemazione del percorso ciclopedonale e l'introduzione dei parcheggi a pagamento, promuoviamo la mobilità sostenibile invitando i visitatori all'uso dei mezzi pubblici e agli spostamenti a piedi e in bicicletta per venire al Parco. Auspichiamo infine, che l'esempio di Regione Lombardia sia seguito dal nuovo Ministero dell'Ambiente per concedere finanziamenti ai parchi regionali i quali continuano a dimostrare la capacità di valorizzare e migliorare il territorio".