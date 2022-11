Dedicato a insegnanti, guide e educatori domenica 27 novembre

Vi siete mai domandati come poter approcciare il cibo nella didattica con i bambini?

Federica Buglioni, autrice di "Naturalisti in Cucina" edito da Topipittori sarà con noi nella splendida cornice della Corte di Giarola e terrà una lezione dedicata a educatori, insegnanti e guide. Un incontro dedicato al cibo come materiale educativo per esplorare e comprendere la natura sia all'aperto, sia a casa sia a scuola

Attività gratuita.

Dove? L'iniziativa è in programma Domenica 27 Novembre alle ore 11.00 presso la Corte di Giarola, Strada Giarola, Collecchio (PR)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al link: forms.gle/bcbkJPzEsbXaQCZZ9

E' possibile fermarsi a pranzo con l'autrice e partecipare come osservatori al laboratorio pomeridiano che si svolgerà in Agrilab dedicato alle famiglie.

L'iniziativa è promossa dai Parchi del Ducato e curata da Salso Coworking, organizzata nell'mbito del progetto "Si Legge Biodiversità" coordinato dai Parchi del Ducato e finanziato da Fondazione Cariparma