Attività del 26 e del 27 novembre 2022

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

Domenica 27 novembre alle ore 9.30 l'appuntamento è a Ponte Verde, per la camminata per dire NO alla violenza sulle donne. Indossate qualcosa di rosso e unitevi alla camminata di circa 5 km

CASCINA BRERO e il Percorso Sensoriale stanno andando in letargo, ci rivediamo a primavera!

Possibilità di visitare il Museo Naturalistico e l'Escape Room su prenotazione anticipata ( chiamando l'Ufficio Informazioni)

ATTIVITA' NATURALISTICHE



Sabato 26 novembre ore 21.00 - "Voci nella notte" speciale San Giuliano – ore 21.00 – Ingresso Druento – passeggiata Notturna

Domenica 27 novembre ore 14.30 - Avventurarsi insieme nel bosco alla ricerca di tracce ed indizi?

Caccia al tesoro del bosco...

Domenica 27 novembre al CIABOT CON SKUA e La Macrofotografia Gratuita per i ragazzi!!!

A Cascina Vittoria, tante attività in carrozza e a cavallo!

Per info e iscrizioni infocascinavittoria@gmail.com

SPORT

Appuntamenti del Centro Allenamento a Cascina Brero!

SABATO 26 alle ore 7.00 e DOMENICA 27 novembre alle ore 9.30

Per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali