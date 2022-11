Progetto Life Seedforce

Da alcuni giorni stiamo collaborando con il Parco del Monte Barro nel progetto Life Seedforce per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie alle banche dei semi. La salvaguardia della biodiversità è infatti un impegno che tutti devono avere a cuore. Il Parco del Monte Barro si sta occupando degli interventi in tutta la Lombardia tramite le strutture del Centro Flora Autoctona della Lombardia (CFA) e della Banca del Germoplasma delle Piante Lombarde (o Lombardy Seed Bank, LSB), gestiti dal Parco e con sede a Galbiate (Lecco).

La scorsa settimana i nostri tecnici hanno aiutato i colleghi del Barro a prelevare i campioni di terreno nei siti dove vive l'Eleocharis carniolica, pianta già estinta ad esempio in provincia di Cremona.

Il progetto europeo guidato dal Muse di Trento coinvolge 15 partner italiani e stranieri, in 10 regioni italiane, in Francia, a Malta e in Slovenia.

