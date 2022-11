Dal 3 all'11 dicembre - Salannunziata di Imola

L'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche di genere con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola, in collaborazione con noi del CEAS - Centro di Educazione Alla Sostenibilità imolese e con la biblioteca per ragazzi Casa Piani, organizza dal 3 all'11 dicembre 2022, la rassegna ''SENZA DISTINZIONE ALCUNA 2022 - Percorsi di uguaglianza ed equità'', alla Salannunziata di Imola (via F.lli Bandiera, 17).



La Salannunziata è una sala e spazio espositivo ospitato nella ex chiesa seicentesca della Santissima Annunziata in via Fratelli Bandiera 17 nel centro storico di Imola.



''Senza distinzione alcuna'' si ispira alle tematiche della Dichiarazione universale dei Diritti umani che il prossimo 10 dicembre compie 74 anni e segue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030, un programma di azioni a traguardi per le persone e il pianeta che comprendono la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, la parità di genere e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.



Il programma prevede numerosi appuntamenti.

Per vedere il programma completo della rassegna cliccare QUI.



Video promo della rassegna: https://youtu.be/T6R42MbyX9o



Gli incontri sono gratuiti e a libero accesso.

Per informazioni:

Telefono: 0542602388

E-mail: senzadistinzione@comune.imola.bo.it