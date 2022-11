Si terrà Lunedì 28 Novembre dalle 10:00 - 12:00 online la presentazione dei risultati del progetto "Asili nido plastic free" in corso a Vimodrone, finanziato da Fondazione Cariplo – Bando Plastic Challenge, sfida alle plastiche monouso 2020, in un incontro dal titolo "Per crescere plastic free si comincia da piccoli".

Il progetto Asilo Nido Plastic free vuole ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti in plastica prodotta nella gestione ordinaria degli asili nido, core business della cooperativa. Il progetto si concentra su tre assi di intervento principali: la sostituzione dei pannolini usa e getta con pannolini lavabili, l'utilizzo di materiali naturali, di riuso e destrutturati per l'allestimento degli spazi e la riduzione di produzione di rifiuti plastici da imballaggio all'interno delle cucine. Il progetto è iniziato nel Gennaio 2021 e ha coinvolto in via sperimentale i due asili nido comunali di Vimodrone.

Prenotazione obbligatoria cliccando qui

Maggiori informazioni al seguente link