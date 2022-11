Concerti, spettacoli teatrali per famiglie, visite guidate all'abbazia, laboratori per costruire maschere, addobbi e ghirlande e un mercatino natalizio animeranno il Borgo milanese di Chiaravalle ogni fine settimana da Domenica 27 Novembre a Domenica 18 Dicembre.

La rassegna inizia Domenica 27 Novembre con una passeggiata lungo la Valle dei Monaci da Nocetum a Chiaravalle che terminerà con un concerto di cornamuse che animerà la festa di inaugurazione.

Evento centrale del palinsesto sarà il prestigioso Concerto con i Violini del Mare, Domenica 4 Dicembre nella meravigliosa chiesa abbaziale.

Il programma prosegue ogni week end con musica, spettacoli teatrali, performance, visite guidate e laboratori tematici organizzati in collaborazione con associazioni e realtà del panorama culturale milanese e non per chiudersi da Venerdì 16 a Domenica 18 Dicembre con un mercatino natalizio che animerà il Borgo con artigianato e cibo di qualità.

Maggiori informazioni al seguente link