Venerdì 2 Dicembre dalle 9:00 si terrà il convegno conclusivo del Progetto LIFE FOR LASCA e potrà essere seguito on-line al seguente indirizzo.

Dopo cinque anni di attività, il progetto LIFE for LASCA dedicato alla conservazione della Lasca (Protochondrostoma genei) è in dirittura di arrivo. Iniziato nel 2017, ha visto la collaborazione di attori Italiani e Sloveni per la conservazione di questa specie endemica del distretto Padano Veneto e della Slovenia. La Lasca è quasi del tutto scomparsa lungo il medio e basso corso del Po e in Slovenia, soprattutto a causa delle interazioni con specie ittiche introdotte e del progressivo degrado degli ambienti fluviali; oggi è classificata dall'IUCN (Unione internazionale per la Conservazione della Natura) come specie in Pericolo di estinzione. Condivide questo destino con numerose altre specie ittiche di ambiente fluviale, ma grazie alle azioni condotte dal Parco del Ticino e dal Fisheries Research Institute of Slovenia (FRIS) in questi anni nell'ambito del progetto LIFE, alcuni risultati fanno ben sperare su qualche progresso nella conservazione di questo Ciprinide.

Il Convegno conclusivo, in diretta dalla Slovenia, sarà l'occasione per tracciare un interessante resoconto sullo stato di conservazione di questa e di altre specie ittiche a rischio di estinzione in Italia e in Slovenia grazie ai contributi scientifici di esperti e ricercatori di Università ed Istituti di ricerca elencati nel programma in allegato.