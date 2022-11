Il 30 novembre si riunisce il Forum della Carta per la discussione e l’approvazione dei disciplinari

Guide turistiche, strutture ricettive e ristoranti "consigliati da Torre Guaceto". Il Consorzio di Gestione dell'area protetta avvia del percorso che permetterà agli operatori virtuosi del territorio di ottenere la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Il Forum della CETS si riunirà il 30 novembre, alle ore 15, presso la sala conferenze del chiostro dei domenicani di San Vito dei Normanni, per la presentazione, la discussione e l'approvazione del sistema di adesione Cets e dei disciplinari per l'ottenimento della certificazione.

Il meeting, con la partecipazione di Federparchi, sarà l'occasione nel quale tutti i membri del forum, associazioni comprese, potranno conoscere a fondo la procedura Cets che, attraverso la certificazione degli operatori e la realizzazione di azioni specifiche, punta ad aumentare la sostenibilità e l'attrattività del territorio protetto.

"Abbiamo deciso di intraprendere la strada della formazione e certificazione degli operatori del territorio - ha commentato il presidente di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, per dare un sostegno concreto al nostro tessuto socio-economico. Il mercato turistico chiede sempre più attenzione all'ambiente, fortunatamente, ed è giusto che chi si impegna per lavorare in modo virtuoso venga premiato. Il Consorzio sarà sempre al fianco di chi ha a cuore la riserva, la natura in generale, e la nostra comunità".

In allegato il programma dei lavori