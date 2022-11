Territorio una scuola a cielo aperto e Bioblitz Lombardia 2023

Vuoi scoprire insieme a noi i territori delle Aree Protette di Lombardia, classi senza mura? Vuoi immergerti nella Natura di Lombardia?

Se la tua risposta è sì, allora avrai due possibilità per farlo:

1- aderire con la tua classe al programma didattico di Sistema Parchi scegliendo tra le oltre 100 attività tematiche proposte dalle Aree Protette, declinate all'interno del progetto di rete Territorio, una scuola a cielo aperto.

Partecipando ad una delle attività proposte potrai conoscere il territorio seguendo i principi dell'outdoor education, alla scoperta delle componenti biotiche e abiotiche, ma anche quelle relazionali e valoriali del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale di un'area protetta a tua scelta.

2- partecipare con la tua classe all'annuale evento di Citizen Science: il Bioblitz Lombardia 2023. Dal 13 al 19 maggio 2023, scaricando l'app INaturalist e facendoti aiutare dagli esperti delle Aree Protette, potrai censire la biodiversità, aiutando i naturalisti a raccogliere sempre più dati sulla Natura di Lombardia.

Terminata la tua esperienza, però, non fermarti e raccontala!

Partecipa all'annuale concorso: realizza un video o un elaborato power point che narri la tua esperienza durante l'uscita didattica o il Bioblitz Lombardia ed invialo ad areaparchi@parconord.milano.it entro il 30 giugno 2023.

Novità: le classi dell'ultimo anno di ogni ciclo scolastico hanno la possibilità di inviare i propri elaborati entro il 28 febbraio 2023, in modo tale che, in caso di vincita, possano usufruire del premio durante l'a.s. 2022/2023.

Se vuoi saperne di più, clicca qui.

Allora, cosa aspetti? La Natura con i suoi segreti ti aspetta!