La Rivista "Storie Naturali" della Regione Emilia-Romagna si è arricchita di un nuovo numero.

Quest'anno sono state realizzate due pubblicazioni: dopo lo speciale monografico, specifico sul progetto europeo Life Eremita, è ora disponibile on line anche il n. 15.

Tanti e vari i temi trattati e diversi articoli sono dedicati proprio al Parco della Vena del Gesso Romagnola!

"Evaporiti e grotte nel Patrimonio Unesco" spiega in modo dettagliato l'unicità delle rocce evaporitiche, tra cui il gesso è la più comune, e la loro tendenza a creare grotte che sono in continua evoluzione. La Vena del Gesso Romagnola è uno dei setti siti che partecipano alla candidatura a Patrimonio dell'Umanità.

"La Grotta del Re Tiberio e il Centro Visita su Carsismo e Speleologia" illustra la storia di usi, costumi, scoperte archeologiche e scientifiche che da millenni si intrecciano in questa grotta.

Vi ricordiamo che la Grotta è visitabile insieme al Centro visita su Carsismo e Speleologia di recente apertura. Tutti i riferimenti per le visite sono presenti anche all'interno dell'articolo.

Nella sezione dedicata alle rubriche trovate un breve articolo sull'esperienza degli studenti di Scienze naturali all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

Un altro articolo della stessa sezione è dedicato, invece, al Passaporto dell'Ospitalità: percorrendo i sentieri del Parco si possono scoprire agriturismi, rifugi e locande e gustare i prodotti del territorio nelle otto strutture aderenti all'iniziativa. Collezionando i relativi "timbri", una volta completata la raccolta, si riceve in omaggio un cesto di prodotti tipici del territorio della Vena.

Tra le pubblicazioni, nella sezione Libri, è presente anche l'opuscolo "Un manuale per difendere la biodiversità dei boschi di roverella" per salvaguardare e incrementare la biodiversità dei nostri boschi. Il volumetto è stato prodotto grazie ad un finanziamento dell'Unione Europea per progetti di salvaguardia dell'ambiente e del clima, Life4Oak Forests LIFE16NAT/IT/000245, di cui l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna è il coordinatore.

E tanto altro ancora sui Parchi e le Aree protette della Regione Emilia-Romagna.

In nuovo numero della rivista Storie Naturali è scaricabile a questo link

Le persone interessate, invece, a ricevere la versione cartacea della rivista, possono fare richiesta inviando una mail a promozione@parchiromagna.it o venire a ritirarla presso la Sede del Parco in via A.Moro, 2 a Riolo Terme (RA).