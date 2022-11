Dal 10 dicembre all'8 gennaio - Faenza

Come di consueto, da diversi anni a questa parte, le Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza partecipano all' evento "Giardini a Natale" che raggiunge la 13° edizione.



Organizzato nel centro storico di Faenza, dal 10 dicembre all'8 gennaio, quest'anno il titolo dell'evento è Alberi! Alberi! Alberi!



Le GEV di Faenza, in qualità di associazione con finalità anche deputate alla divulgazione della sostenibilità ambientale, nell'ambito dell'evento hanno ideato un giardino tematico-educativo, con al centro un albero morto ispirandosi al libro di Paolo Laghi, "Difendere la Biodiversità dei Boschi di Roverella" realizzato nell'ambito del progetto europeo Life4OakForests.



Il Legno morto è vita!

Dobbiamo considerare il legno morente o morto, di ogni eta' e forma , come una ricchezza dei nostri ambienti naturali, non come inutile e dannoso prodotto di scarto ma come base di diversi processi vitali che ospitano una miriade di esseri viventi, in grado di degradare il legno di un albero morto restituendolo alla catena alimentare. La presenza di queste specie; uccelli, insetti, funghi, licheni, forti Bioindicatori dello stato di salute del Bosco, genera infatti, processi di evoluzione naturale in tempi piu' brevi, fondamentali per il compiersi del "cerchio della vita" della Foresta perché contribuiscono alla degradazione del legno vecchio di cui si cibano e favoriscono il rinnovamento e la rinascita dell'Ecosistema forestale.



L' evento durera' per tutte le festivita', fino all' Epifania, una vera e propria opportunita' di 'Educazione Ambientale' per tutte le persone che visiteranno il centro storico di Faenza in tale periodo.



Saranno disponibili copie di varie pubblicazioni nell'ambito del progetto Life4OakForests e altre dedicate al Parco della Vena del Gesso Romagnola presso lo stand delle GEV di Faenza.