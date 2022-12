Potevano mancare le animazioni per i bambini al Parco delle Groane nel mese più magico dell'anno? Ma neanche per idea… ecco che anche durante il freddo dicembre i cancelli dell'ex Polveriera di Solaro sono pronte a spalancarsi nel weekend per tutte le famiglie.

La missione dei piccoli visitatori per gli ultimi quattro appuntamenti di questo 2022 sarà un viaggio alla scoperta di qualcosa che riguarda il bosco, l'inverno e naturalmente i bambini.

Il primo appuntamento è per sabato 3 dicembre con "il bosco in scatola".

Domenica 11 dicembre ecco "Il pranzo è servito", no non si tratta di una storica trasmissione televisiva, non vi anticipiamo nulla… e infine il 18 dicembre "Il Natale nel bosco".

Tutte le attività sono gratuite grazie al contributo di Regione Lombardia per il progetto BEN-ESSERE IN NATURA. Le animazioni sono proposte dagli educatori ambientali delle Cooperative Eliante e Senza Frontiere.

Per le iscrizioni inquadra il qr-code oppure clicca qui!