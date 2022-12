Si svolgono il 10, l'11 e il 17 dicembre tre camp sulla neve finalizzati a imparare le procedure di autosoccorso in caso di incidente in valanga.

Gli appuntamenti, completamente gratuiti, organizzati in collaborazione con il Collegio Guide Alpine Lombardia, sono rivolti a chiunque si muova nella montagna innevata: scialpinisti, ciaspolatori, freerider e ghiacciatori.

Durante la giornata, dopo una panoramica sulle buone pratiche preventive da adottare quando ci si muove in ambiente invernale, si terrà una lezione pratica sull'utilizzo dei dispositivi di autosoccorso in valanga, ovvero ARTVA, pala e sonda.

I partecipanti faranno dunque pratica all'interno dei "campi prova" che saranno appositamente predisposti delle Guide alpine per la lezione. Gli appuntamenti saranno:

10 dicembre – Montespluga (SO)

11 dicembre – Passo del Tonale (BS)

17 dicembre – Valdisotto (SO)

CHI PUÒ PARTECIPARE

I camp sono aperti ad adulti e minori dai 16 anni in su. Questi ultimi dovranno presentare l'apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine di iscrizione). I partecipanti dovranno essere muniti di ciaspole o sci da sci alpinismo e portare, nel caso l' avessero, l'attrezzatura di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Le Guide alpine provvederanno a fornire l'attrezzatura di autosoccorso a chi ne fosse sprovvisto.

LE ISCRIZIONI

Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia dove si trovano anche tutte le informazioni di dettaglio.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o comunque il 7 dicembre alle 12:30 per le giornate del 10 e dell'11 dicembre e il 15 dicembre alle 12:30 per la giornata del 17 dicembre.

Chi si iscrive è tenuto a presentarsi o a darne disdetta con il maggior anticipo possibile, per permettere ad altre persone di iscriversi e la migliore organizzazione possibile da parte dei tanti professionisti impegnati nell'iniziativa.