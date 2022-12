Per bambini tra lettura e musica a Corniglio

In occasione della Festa della Spongata di Corniglio , l'8 Dicembre, vi aspetta un pomeriggio all'insegna della musica e della lettura, con due attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie:

Alle ore 15.00 "Di che colore è un bacio?": spettacolo partecipato per bambini dai 3 ai 99 anni. Un racconto di parole e immagini prende vita con canzoni, danze e filastrocche; per viaggiare con la fantasia, stimolare la lettura e l'espressività di corpo e voce.

Alle 16.15 "Insieme musica", dedicato ai più piccoli, LABORATORIO MUSICALE 0-5 ANNI: 45 minuti di ascolto, voce e movimento, che mirano a sviluppare l'attitudine musicale innata nei bambini

I bambini devono essere accompagnati

Le attività si svolgeranno a Corniglio (PR) in data 8 Dicembre 2022, presso la Palestra Comunale in Via Micheli, Corniglio (di fianco all'edificio scolastico)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: Associazione Culturale SolFaMì te. 371 4211958

L'attività è organizzata da Parchi del Ducato e Comune di Corniglio, nell'ambito del progetto "Si Legge Biodiversità" (finanziato da Fondazione Cariparma) e curata da Associazione Culturale SolFaMì