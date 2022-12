Nelle giornate del 18 e 26 novembre scorso, si sono tenuti 2 importanti momenti di aggiornamento e confronto per le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, come previsto dal Regolamento approvato dall'Ente Parchi e Biodiversità Romagna con delibera n° 33 del 27/06/2022.

Alle due giornate, una di venerdì e l'altra di sabato, hanno partecipato complessivamente 34 Guide Parco, tra vecchie conferme e nuovi aspiranti, con l'obiettivo di condividere esperienze, professionalità e approfondire la conoscenza del Parco della Vena del Gesso in tutti gli ambiti.

Il programma (il medesimo per le due giornate) ha previsto la visita guidata alle nuove strutture ricettive del Parco regionale, rispettivamente Il Palazzo Baronale di Tossignano – Museo Geologico e l'ex casa cantoniera di Borgo Rivola, oggi Centro visita sul Carsismo e la Speleologia.

Inoltre, l'aggiornamento ha riguardato il Progetto europeo Life4OakForests, con la visita al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e al pomeriggio, al Rifugio Carnè, con passeggiata didattica tra gli interventi di conservazione in ambito forestale realizzati.

Momenti di convivialità dedicati ai prodotti tipici del territorio e il pranzo al Rifugio Cà Carnè hanno completato il programma delle giornate.

L'aggiornamento, si è quindi sviluppato in modalità itinerante e outdoor, con gli interventi degli esperti, delle Guide Parco già consolidate e il coinvolgimento diretto delle Guide aspiranti, direttamente sul territorio.

Sono stati momenti molto coinvolgenti, in cui i partecipanti hanno svolto un ruolo attivo e costruttivo finalizzato a programmare e coordinare progetti futuri. Il confronto tra le esperienze professionali è fondamentale per la crescita comune e il ruolo di "ambasciatori e divulgatori" che le Guide svolgono per l'Ente Parco nei confronti di visitatori, famiglie, scuole, amministrazioni locali, ecc.

Realizzando escursioni, percorsi didattici, visite guidate, conferenze e laboratori, le Guide Parco diffondono la cultura della tutela degli ambienti naturali, valorizzando il patrimonio naturale e la biodiversità, del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Si ringraziano tutti i partecipanti

Oltre al Direttore dell'EGPB-Romagna Nevio Agostini sono intervenuti:

Sonia Venturi Guida Parco e Geologa, Serena Petroncini collaboratore dell'EGPB-Romagna, Lorenzo Cangini Funzionario EGPB-Romagna, Sauro Biffi agronomo, Schiassi Stefano Guida Parco, Sandro Bassi Guida Parco, Antonella Marchini agronoma.

Foto di Stefano Schiassi